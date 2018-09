REUTERS/Dado Ruvic O Slack foi avaliado em US$ 7,1 bilhões depois de uma rodada de financiamento em agosto

A plataforma corporativa de mensagens Slack está se preparando para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2019. A informação é do Wall Street Journal, que conversou com fontes familiarizadas com o plano da empresa.

Segundo a reportagem, a startup espera atingir uma valorização maior que US$ 7 bilhões, que é quanto o Slack foi avaliado depois de uma rodada de financiamento em agosto.

Em seus cinco anos de existência, o Slack já captou US$841 milhões em fundos para financiamento. Entre os investidores, estão nomes como SoftBank, Accel, Kleiner Perkins, GV, DST, Index, Andreessen Horowitz e Social Capital. A empresa tem como rivais plataformas como Microsoft Teams, o Google Hangouts, o Kaizala e o Workplace do Facebook.

O Slack tem mais de oito milhões de usuários ativos diários e três milhões de usuários pagantes, segundo informações divulgadas pela empresa este ano.