O serviço de mensagens corporativas Slack conseguiu levantar US$ 200 milhões em financiamento de capital de risco, tendo o seu valor de mercado elevado para US$ 3,8 bilhões. As informações, confirmadas pela empresa, foram divulgadas nesta sexta-feira, 1.

Esta rodada de financiamento vem em meio à preocupação generalizada sobre altos investimentos em empresas de tecnologia. No começo do ano, os problemas financeiros registrados na queda das ações de algumas companhias do setor fez com que capitalistas de risco tomassem ainda mais cuidado com seus investimentos.

De acordo com a base de dados de capital de risco PitchBook, investimentos em empresas de estágio final caíram cerca de 71% em fevereiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2015.

O financiamento levantado pelo Slack, de US$ 200 milhões, é o mais recente sinal de que algumas empresas ainda são capazes de atrair investidores cautelosos. Em outro exemplo, Snapchat, o aplicativo de mensagens rápidas, levantou US $ 175 milhões no mês passado.

O investimento registrado nesta sexta-feira impulsionou a valorização do Slack em US$ 1 bilhão, ante US$ 2,8 bilhão em 2015.

Empresa. O Slack, que é sediado em San Francisco, oferece um serviço de troca de mensagens para empresas, destinado a ajudar as equipes destas companhias a colaborarem e se comunicarem de forma mais rápida e eficaz. A empresa afirma que possui cerca de 2,7 milhões de usuários ativos por dia, embora a maioria acesse apenas a versão gratuita — apenas 800 mil usuários usam o serviço pago.

Dentre as empresas que já firmaram parcerias oficiais com o Slack estão companhias de tecnologia, como Samsung e Salesforce; varejistas; universidades; e até mesmo o governo dos Estados Unidos.

