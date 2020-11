Thomas White/Reuters Slack pode ser comprado pela Salesforce

A Salesforce está mirando uma aquisição do Slack, plataforma colaborativa para ambientes corporativos, segundo uma reportagem do Wall Street Journal - o negócio seria pelo valor de mercado da companhia, que girava em torno de US$ 17 bilhões antes da reportagem.

A informação fez as ações do Slack dispararem 25% nesta quarta, 25, enquanto derrubou os papéis da Salesforce em 4%. A variação fez o Slack atingir valor de mercado de US$ 20 bilhões. Se confirmado, negócio será um dos principais da história envolvendo empresas de software, se juntando à compra da Red Hat pela IBM (US$ 34 bilhões), a do LinkedIn pela Microsoft (US$ 27 bilhões) e a do WhatsApp pelo Facebook (US$ 19 bilhões).

Nos últimos anos, a Salesforce anda com o apetite aguçado. Comprou em 2018 a MuleSoft por US$ 6,5 bilhões, e, no ano seguinte, a Tableau por US$ 15,3 bilhões. Já o Slack realizou uma das principais aberturas de capital de empresas de tecnologia em 2019, chegando a valer mais de US$ 23 bilhões. Em outubro de 2019, o Slack revelou que tinha 12 milhões de usuários ativos.

"Para a Microsoft, o negócio alteraria completamente o cenário e tornaria a Salesforce num competitor muito maior", escreveu em nota Dan Ives, analista da Wedbush Securities. Ives se refere ao fato de que a Microsoft compete com o Slack no segmento de colaboração corporativa e com a Salesforce no mercado de computação em nuvem.

Segundo o Wall Street Journal, porém, ainda não há garantias de que o negócio será concretizado.