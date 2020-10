Slack Os Stories do Slack pretendem evitar videochamadas frequentes

A plataforma de comunicação corporativa Slack está testando uma ferramenta semelhante aos Stories do Instagram. Segundo a empresa, o objetivo do recurso é trazer de volta as interações cotidianas que aconteciam nos escritórios antes da pandemia, e também evitar videochamadas frequentes e mensagens de texto pouco produtivas.

“É muito parecido com os Stories do Instagram ou do Snapchat, mas no Slack”, disse Stewart Butterfield, presidente executivo do Slack, em entrevista ao site americano The Verge. “Circulava uma piada que em breve todos os softwares teriam essa ferramenta, e eu achava isso engraçado na época. Mas, especialmente durante a pandemia, e levando em conta como o Slack lida com o trabalho, significa que chegou a hora dessa ideia”.

A nova ferramenta do Slack servirá para os funcionários compartilharem atualizações de suas rotinas de trabalho, como mostrar a agenda do dia para a equipe. De acordo com o The Verge, o recurso deve ser disponibilizado até o final do ano.

“Em vez de ter uma reunião diária de 15 minutos, será que podemos gravar o vídeo mais cedo e nos livrar da reunião?” questiona o presidente da plataforma.

O Slack também afirma que lançará em 2021 uma ferramenta para que usuários de diferentes empresas possam mandar mensagens diretas entre si. As novidades são parte do esforço da empresa para atender às demandas que surgiram com o trabalho remoto durante a pandemia.