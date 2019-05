Thomas White/Reuters Aplicativo Slack vai estrear na Bolsa de Valores no dia 20 de junho

O Slack, aplicativo de mensagens instantâneas para ambiente de trabalho, apresentou nesta sexta-feira, 31, documentos sobre seu último balanço financeiro, um dos pré-requisitos para abertura de capital. A startup está prevista para estrear na Bolsa de Valores no dia 20 de junho.

De acordo com os documentos, o Slack fechou o primeiro trimestre do ano com receita de US$ 134,8 milhões, um aumento de 67% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o prejuízo foi de US$ 31,8 milhões em igual período.

A empresa já tinha anunciado uma receita de US$ 400 milhões e prejuízo de US$ 139 milhões para o ano fiscal de 2018, encerrado oficialmente no dia 31 de janeiro deste ano. Em 2017, diz a empresa, a receita tinha sido de US$ 220,5 milhões e perda de US$ 140 milhões.

Atualmente, o Slack está sendo avaliado em US$ 7 bilhões após levantar US$ 1,22 bilhão em fundos de capital de risco de investidores. Entre os que já aportaram na startup está a Accel, Andreessen Horowitz, Capital Social, SoftBank, T. Rowe Price, IVP e Kleiner Perkins.

A empresa vai estrear na Bolsa de Valores de Nova York dia 20 de junho usando o símbolo de “WORK” (trabalho, em inglês), via listagem direta. A estratégia permite a venda de ações detidas por funcionários e investidores diretamente no mercado, em vez de ter de emitir novas ações. O método também permite que as empresas contornem o processo tradicional de roadshow e evitem o pagamento de altas taxas exigidas para fazer a oferta pública ordinárias de ações (IPO, na sigla em inglês) em Wall Street