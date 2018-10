Alba Vigaray/EFE Ferramenta sugere aos usuários como terminar uma frase em um e-mail

A partir desta terça-feira, 9, o Smart Compose, do Google, começará a ser liberado em português e também em mais três idiomas (espanhol, francês e italiano). Trata-se de um recurso do Gmail que usa inteligência artificial para dar sugestões de como terminar uma frase em um e-mail – o sistema adivinha quais serão as próximas palavras e poupa o usuário de digitá-las. A ferramenta funciona nos Estados Unidos desde julho.

O objetivo do recurso é ajudar o usuário a escrever o e-mail mais rápido e sem erros. Se você digita “oi”, por exemplo, a tecnologia sugere que você complete para “oi, tudo bem?”. Mas, o e-mail não se escreve sozinho da forma que a ferramenta quer: o usuário que decide se vai acatar ou não a sugestão, apertando a tecla Tab do teclado.

Para suas previsões, o Smart Compose tem um repertório formado de bilhões de frases comuns e se baseia nas mensagens anteriores do usuários para acertar na sugestão. Segundo Rick Osterloh, vice-presidente de hardware do Google, o Smart Compose já fez os usuários "economizarem" 1 bilhão de caracteres desde sua criação.

Em entrevista ao Estado, Paul Lambert, gerente de produto do Gmail afirmou que a experiência da ferramenta nos Estados Unidos está sendo positiva. “Nosso time está sempre escutando feedbacks e buscando saber quantas vezes as pessoas aceitam as sugestões do Smart Compose”, diz.

Especificidades. Lambert explica que uma das principais dificuldades do desenvolvimento do Smart Compose no Brasil foi a variação de gênero que existe no português – aqui, diferentemente do inglês, usam-se muitas referências ao gênero feminino ou masculino quando escrevemos uma mensagem para alguém. “Em situações como essa é o desafio diferente direcionar as mensagens, adequando-as ao gênero da pessoa que fala e a que recebe”, diz.

Recursos que trabalham com linguagem enfrentam algumas questões como integrar na plataforma não só o idioma formal, mas também a forma como as pessoas de fato se comunicam. “O Smart Compose tem uma base de conteúdo que inclui as mensagens escritas pelos usuários, que é atualizada constantemente”, explica Lambert. “Então, se uma gíria surgir como uma palavra recorrente na comunicação, ela pode aparecer também como sugestão”.

Disponibilidade. O Smart Compose poderá ser usado no Gmail e também no pacote G Suite para empresas, que inclui programas como o Docs e o Drive. Nesta terça-feira, 9, foi anunciado num evento do Google em Nova York que o novo celular da empresa, o Pixel 3, será equipado com a ferramenta – é o primeiro celular a oferecer a o Smart Compose.

O Google não soube dizer quando o Smart Compose deverá funcionar em português no Pixel 3, mas disse que será em breve. Ainda não há previsão para lançamento do recurso para celulares Android em geral.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas.