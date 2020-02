Tone Aparelho é vendido por cerca de US$ 180 no Japão

"Aqui não tem sem-vergonhice": a marca japonesa Tone acaba de lançar no mercado um smartphone com uma função curiosa. Vendido por cerca de US$ 180 no país asiático, o Tone e20 traz um recurso de inteligência artificial que não deixa que os usuários façam nudes – apelido dado na internet para fotos e vídeos com imagens íntimas de corpos nus.

Bastante populares entre muitos usuários, as nudes dão origem também a um dos principais crimes cometidos pela internet: o pornô de vingança. É pensando justamente em evitar isso que a Tone trouxe à tona a funcionalidade.

Basicamente, se trata de um recurso de inteligência artificial que consegue perceber quando o usuário está prestes a tirar uma foto ou vídeo expondo uma parte de seu corpo. O algoritmo não deixa o celular salvar a imagem na galeria, impedindo que ela seja replicada. Não está claro, porém, se o aparelho permite que o usuário receba nudes de outras pessoas.

No Japão, a funcionalidade é direcionada especialmente a adolescentes. Além deste recurso, o e20 traz ainda uma ferramenta que avisa os pais ou responsáveis se o usuário (menor de idade) tentar tirar uma foto que seja inapropriada. Em termos de configurações, o aparelho usa sistema Android, tem três lentes na câmera traseira, tela de 6,2 polegadas e 64 GB de armazenamento.

