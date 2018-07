REUTERS/Mike Segar Snap chegou ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

A Snap, empresa dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, pode viver dias difíceis nas próximas semanas. Depois de abrir capital em março e ver suas ações caírem para baixo do preço inicial de US$ 17, a empresa pode ver seus papeis se desvalorizarem mais a partir da próxima segunda-feira, 31.

Isso porque a partir da segunda-feira, e até o fim do mês de agosto, os primeiros investidores, empregados e outras pessoas que possuem ações da Snap poderão vender seus papeis da empresa pela primeira vez desde a abertura de capital em março, quando a empresa captou US$ 3,4 bilhões. Esse movimento é conhecido como "lockup" no mercado financeiro.

Com isso, a quantidade de ações da Snap no mercado deve crescer – e seguindo uma regra básica da economia, o aumento da oferta pode desencadear uma queda nos preços que ampliaria a má fase da empresa. Na última semana, a Snap teve cinco quedas seguidas na bolsa de Nova York, e as ações já caíram mais de 50% na comparação com o preço mais alto das ações da empresa. Nesta sexta-feira, 28, as ações da empresa são cotadas em queda de 2%, valendo US$ 13,70.

"Muita gente já está vendendo suas ações agora. Você não quer ficar perdido no meio dessa onda de transações que vai afetar o preço das ações", disse Philippe Collard, fundador da consultoria Yabusame Partners.

Além disso, a empresa vai divulgar seus resultados financeiros para o segundo semestre de 2017 no próximo dia 10 de agosto. É o primeiro trimestre "cheio" da companhia como empresa aberta, e o retrospecto não é bom: em maio, quando divulgou resultados abaixo do esperado pelo mercado, a empresa viu suas ações caírem 20% na bolsa.

Outra notícia que desanimou os investidores nessa semana foi quando o Facebook divulgou que o Status, função do WhatsApp que imita o Snapchat, já tem cerca de 250 milhões de usuários, mais do que o aplicativo da Snap.

'Lockup'. A Snap, no entanto, não será a primeira empresa a sofrer com o lockup. Em 2014, o Twitter viu suas ações caírem em 18% após o fim de seu lockup.

Já o Facebook foi no sentido contrário: a empresa valorizou 13% após seu lockup.