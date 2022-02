Lucas Jackson/Reuters Snap é a empresa dona do Snapchat, aplicativo de mensagens e fotos temporárias

A Snap, dona do aplicativo Snapchat (conhecido por inventar a moda das fotos que se autodeletam em até 24 horas, recurso popularizado pelo Instagram) divulgou nesta quinta-feira, 3, que a receita e e expansão da base de usuários no 4.º trimestre de 2021 ficaram acima do esperado pelo mercado. As informações foram divulgadas em balanço financeiro apresentado na quinta-feira 3.

A receita da Snap no quarto trimestre somou US$ 1,3 bilhão de dólares, aumento de 42% ante mesmo trimestre de um ano antes. Analistas, em média, previam faturamento de US$ 1,2 bilhão, segundo dados da Refinitiv. Após o pregão da Bolsa americana, as ações da companhia subiram 58% por volta das 21h do horário de Brasília.

Já os usuários ativos do app Snapchat por dia subiram 20%, para 319 milhões, superando expectativa do mercado, de 316,5 milhões.

A empresa também publicou seu primeiro lucro líquido trimestral desde a oferta pública de capital (IPO): US$ 22,5 milhões no quarto trimestre ante prejuízo líquido de US$ 113 milhões um ano antes.

O resultado foi impulsionado por alta demanda por espaço publicitário e expansão em mercados emergentes. Além disso, indicam que a companhia conseguiu evitar danos adicionais gerados pela mudança nas políticas de privacidade dos dispositivos da Apple, que tornou a vida de empresas que dependem de venda de espaço publicitário online mais difícil ao impedir o rastreamento de informações sem consentimento dos usuários.

Grande parcela dos anunciantes da Snap começaram a usar novas ferramentas de publicidade no final do quarto trimestre e partes dos negócios com propaganda digital da Snap começaram a se recuperar mais rápido que o esperado após as mudanças promovidas pela Apple, disse o vice-presidente financeiro da Snap, Derek Andersen.

Isso foi uma boa notícia para um setor de tecnologia que viu nomes de peso despencarem na bolsa após divulgação de previsões abaixo do esperado. Seriamente afetada pelas decisões da Apple, as ações da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, desabaram 26% na quinta-feira, maior perda de mercado em um único dia para uma companhia listada na Bolsa dos Estados Unidos.

Para 2022, a Snap previu que a receita do primeiro trimestre ficará entre US$ 1,03 bilhão e US$ 1,08 bilhão. No total, os usuários diários ativos somam algo entre 328 milhões a 330 milhões, diz a companhia no balanço financeiro revelado nesta quinta-feira, 3. As previsões em ambos os casos superaram as expectativas do mercado, segundo dados da Refinitiv.