Lucas Jackson/Reuters As ações da empresa dona do Snapchat mais que dobraram em valor neste ano

A Snap finalmente voltou a ter novos usuários. A startup anunciou nesta terça-feira, 23, que a empresa o número de usuários ativos diariamente no aplicativo subiu para 190 milhões no primeiro trimestre do ano, superando as expectativas dos analistas. A novidade impactou em cheio nas ações, que eram negociadas em alta no pós-mercado.

Especialistas de Wall Street estimavam que a rede social apresentaria 187,2 milhões de usuários. Apesar de superar as expectativas, a Snap teve um desempenho pior que o ano passado, quando tinha 191 milhões de usuários diários ativos.

O bom desempenho é uma resposta aos 50 novas funcionalidades lançados pela Snap no ano passado. Entre as novidades da startup, há a reconstrução do aplicativo da rede social para usuários de Android, que sofria de falhas e tinha uma experiência pior que os usuários de iPhone.

A receita da Snap saltou 39% para US$ 320,4 milhões e superou a estimativa média de analistas que previa US$ 306,6 milhões. O crescimento foi ajudado em parte por novos formatos de anúncios, como publicidade ininterrupta em seus programas originais, que estão hospedados na página "Descobrir", um painel no aplicativo que contém conteúdo do editor junto com o conteúdo do influenciador.

O foco da Snap na privacidade e na comunicação entre amigos também foi um trunfo da empresa. A estratégia ajudou a evitar problemas com desinformação e disseminação de conteúdo desagradável, que atormentaram os rivais Facebook e o YouTube.

Já o prejuízo líquido da empresa diminuiu para US$ 310,4 milhões ou US$ 0,33 por ação, ante US$ 385,8 milhões ou US$ 0,30 por ação, registrado um ano antes.

Futuro. Para o segundo trimestre, Snap disse que espera receita entre US$ 335 milhões e US$ 360 milhões. Isso se compara à estimativa média de analistas para receita de US $ 348,5 milhões.

As ações da empresa mais que dobraram em valor neste ano, impulsionado por novidades. No início deste mês, a Snap lançou uma plataforma de jogos dentro de seu aplicativo Snapchat, com jogos originais e de terceiros, como o Tiny Royale da Zynga Inc.

Na noite desta terça-feira, as ações da companhia eram negociadas com alta de 2,34%.