REUTERS/Mike Segar Snap chegou ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

O aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos efêmeros Snapchat superou o número de 187 milhões de usuários no quarto trimestre de 2017, o que representa um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

Trata-se da maior alta no número de usuários do aplicativo desde terceiro trimestre de 2016, o que dá fôlego à rede social que estava estagnada por conta da ofensiva do Facebook e de seus outros aplicativos, como o Instagram e WhatsApp.

Os números foram divulgados no balanço da Snap, companhia por trás do Snapchat, na noite de ontem. O crescimento do número de usuários superou as expectativas de Wall Street e as ações da companhia apresentavam alta de 26% ontem, após o fechamento do mercado.

A receita da companhia foi de US$ 285,7 milhões no quarto trimestre, o que representa um crescimento de 72% na comparação com o mesmo período de 2016. O prejuízo da Snap, por outro lado, foi superior à receita: US$ 350 milhões.

Os números chegam cerca de dois meses após a companhia anunciar a maior mudança no design do aplicativo Snapchat desde seu lançamento para tentar fisgar novos usuários.

A mudança surgiu após meses amargos na empresa, depois de perder espaço ao ser copiada por Instagram, Facebook e WhatsApp. Em setembro do ano passado, a empresa tinha 178 milhões de usuários ativos, número bem abaixo dos 800 milhões anunciados na mesma época pelo seu principal concorrente, o Instagram.

No início do mês, a Snap demitiu 24 funcionários de seus escritórios em Nova York e Londres, como parte de uma reestruturação da companhia, que tenta há mais de um ano se firmar como uma "empresa de câmeras" – indo além de uma mera rede social.

Em 2016, a companhia lançou o Spectacles, um óculos que registra e publica imagens na plataforma. A venda do produto foi um fiasco e os óculos encalhados renderam um prejuízo de, pelo menos, US$ 40 milhões para a companhia.