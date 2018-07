Snap A rede social voltou atrás em algumas funções que foram lançadas no último redesenho do aplicativo, depois da reclamação de usuários.

O Snapchat, rede social conhecida pelas suas mensagens efêmeras, reagiu às reclamações de mais de 1,2 milhão de usuários rejeitando a reformulação drástica de seu design, feita na última atualização do aplicativo no ano passado. A empresa começou a liberar uma reforma dessa reforma para a maioria dos usuários do IOS. Ainda não se sabe quando a mudança chegará ao Android.

A empresa voltou atrás em algumas funções que foram lançadas no último redesenho do aplicativo, mas não tocou no ponto principal que mais gerou controvérsias no ano passado: a separação entre posts do círculo social de um usuário das publicações enviadas por editoras e criadores de conteúdo – a chamada aba Discover.

O novo design retoma a organização cronológica de snaps e conversas, e leva as publicações de amigos de volta ao lado direito do aplicativo. Agora, quando o usuário abre o Snapchat em seu celular, ele vê a câmera e pode deslizar para a esquerda para ver o conteúdo publicado por seus amigos. Uma outra mudança foi a criação de um feed separado de assinaturas em que é possível encontrar mais facilmente as publicações de perfis populares.

No início de maio, as ações da Snap despencaram após empresa apresentar resultados abaixo do esperado, e o mercado entendeu essa queda como uma consequência da reformulação do design do Snapchat, principalmente devido à separação do conteúdo de amigos dos anunciantes. A rede social enfrenta uma fase complicada desde que perdeu espaço para empresas como Instagram, Facebook e WhatsApp, que copiaram vários de seus recursos.