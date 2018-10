Robyn BECK / AFP Desde o começo do ano, as ações da empresa Snap caíram 52%

O Snapchat, rede social conhecida pelas suas mensagens efêmeras, anunciou nesta quarta-feira, 10, que o aplicativo exibirá séries originais em parceria com produtoras e escritores de Hollywood.

Os seriados terão novos episódios diários, serão exibidos na vertical e serão curtos – para se adequar à visualização em celulares, os episódios terão duração de cinco minutos. Para assistir aos episódios, os usuários podem acessar a página de perfil do programa na rede social.

Uma das atrações será a série de documentários Growing Up is a Drag, sobre o amadurecimento de estrelas adolescentes, produzido por Bunim/Murray, a produtora por trás do reality show de sucesso Keeping Up with the Kardashians.

Os episódios incluirão seis segundos de publicidade, assim como os shows que já existem no Snapchat, que reproduzem conteúdos de parceiros como a Discovery.

Reação. O Snapchat tem lutado para atrair novos usuários, após os rivais Facebook e Instagram introduzirem recursos semelhantes aos do Snapchat em seus próprios aplicativos. Desde o começo do ano, as ações da empresa Snap caíram 52%.