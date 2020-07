Thomas White/Reuters A Snap registrou um aumento de 17% na receita durante o trimestre

A rede social de mensagens efêmeras Snapchat chegou a 238 milhões de usuários ativos diariamente no segundo trimestre de 2020, revelou nesta terça-feira, 21, a Snap, dona da plataforma, na divulgação de seus resultados financeiros para o período. Apesar do crescimento de 17% em relação ao trimestre anterior, o número ficou abaixo dos 239 milhões estimados pela empresa. Após o fechamento do mercado, as ações da Snap caíam cerca de 6%.

O crescimento dos usuários no trimestre aconteceu principalmente durante as primeiras semanas da pandemia do novo coronavírus. "No início do isolamento, à medida que as pessoas procuravam permanecer conectadas e entretidas em casa, observamos um aumento no número de usuários ativos diários que impulsionou nossa estimativa inicial", disse o diretor financeiro da Snap, Derek Andersen, em declaração a investidores. "Essa alta inicial se dissipou mais rápido do que prevíamos, embora as condições de isolamento tenham persistido".

A Snap registrou um aumento de 17% na receita durante o trimestre encerrado em 30 de junho, atingindo US$ 454,2 milhões no período — número acima da expectativa, que era de US$ 440,8 milhões. A receita da empresa vem da venda de publicidade no aplicativo.

O prejuízo, entretanto, também teve aumento: as perdas foram de US$ 326 milhões, uma alta em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o número foi US$ 255,2 milhões./ COM REUTERS