Reuters Cerca de 69% dos americanos entre 18 e 24 anos que usam smartphones estão no Snapchat

A empresa por trás do aplicativo Snapchat contratou os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs para coordenarem a sua oferta pública inicial de ações (IPO), que pode ocorrer em março do próximo ano. A informação, divulgada nesta quinta-feira, 13, por uma fonte ligada ao assunto, não foi confirmada pelo Snapchat.

Os sete bancos foram notificados da escolha nesta semana e receberam um dos mais disputados mandatos para IPO dos últimos anos. A empresa, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, quer obter um valor de mercado de US$ 25 bilhões.

JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Allen & Co, Barclays e Credit Suisse Group também participam da coordenação da operação, disse a fonte.

Representantes dos bancos não estavam disponíveis para comentar o assunto. A Snap não quis comentar a decisão.

História. O Snapchat foi lançado em 2012 como um aplicativo gratuito que permite aos usuários enviarem fotos que desaparecem depois de alguns segundos de exposição. O programa tem mais de 100 milhões de usuários ativos atualmente dos quais cerca de 60% têm idades de entre 13 e 24 anos, o que o torna atraente para anunciantes.

A companhia levantou US$ 1,8 bilhão em maio, o que a avaliou como valendo cerca de US$ 20 bilhões. Mas investidores se preocupam que a venda de espaço publicitário no Snapchat é a única fonte relevante de receita da empresa.

Em setembro, a Snap começou a se descrever como uma companhia de vídeo. O primeiro produto físico a ser lançado pela empresa serão óculos que possuem uma câmera de vídeo incorporada. Os usuários poderão gravar um vídeo de 10 segundos que poderá ser sincronizado com seus celulares.