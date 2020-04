Lucas Jackson/Reuters Snap lançou nova ferramenta publicitária

O Snapchat chegou, no final de março, à marca de 229 milhões de usuários ativos diariamente, em um crescimento de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números mostram como a rede social está atraindo usuários em meio à quarentena causada pelo coronavírus – com mais gente em casa, as pessoas procuraram distrações fáceis e rápidas como as proporcionadas pelos vídeos divertidos do app. Os números surpreenderam o mercado e fizeram as ações da Snap dispararem após o fim do pregão desta terça-feira, 21, em alta de 18%.

Segundo a empresa, houve um salto no uso da rede entre a última semana de janeiro e a última semana de março – mais e mais pessoas estão usando o app não só para conversar com amigos e família, mas também para jogar e ter acesso a conteúdo original.

Na comparação com o final de dezembro, o crescimento foi de 11 milhões de usuários, em torno de 5%. Já a receita da empresa subiu 44%, embora o prejuízo também tenha acontecido porque a Snap segue investindo em tecnologias de realidade aumentada. A Snap afirmou ainda que, por conta do cenário imprevisível do coronavírus, não vai fornecer uma previsão para o crescimento e ganhos nos próximos semestre.

Além disso, a empresa também foi afetada por cortes na quantidade de anúncios feitos em março – com a crise, muitas empresas estão reduzindo ou cortando seus orçamentos de marketing. Por conta disso, a Snap afirma que vai focar seus esforços de vendas de anúncios em setores que estão indo bem na crise, como bens de consumo, entretenimento doméstico e games, que devem ter maior demanda enquanto o isolamento social perdurar. Segundo pesquisa da consultoria eMarketer, o coronavírus pode levar a indústria global de publicidade a ter quedas de 7%.