REUTERS/Lucas Jackson A plataforma da Snap oferecerá jogos desenvolvidos por terceiros

A Snap, dona do aplicativo Snapchat, planeja anunciar uma plataforma de games para desenvolvedores em abril. A informação é do site Cheddar, que conversou com uma fonte familiarizada com o assunto. Após o publicação da informação, as ações da empresa subiram cerca de 3%.

Segundo a reportagem, a plataforma, que está sendo chamada de “Projeto Cognac” dentro da empresa, oferecerá jogos desenvolvidos por terceiros, desenhados para rodar no aplicativo Snapchat, conhecido pelas suas mensagens efêmeras.

É esperado que a novidade seja anunciada em um evento da Snap para parceiros de conteúdo e desenvolvedores que acontecerá dia 4 de abril, em Los Angeles, nos Estados Unidos – na ocasião, a empresa também deve anunciar novas iniciativas de vídeo, como séries originais para o aplicativo Snapchat. A Snap não comentou o assunto.

Em junho de 2018, o site The Information revelou que a Snap estava trabalhando numa plataforma de games.