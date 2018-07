Reuters O Snapchat terá sede internacional em Londres

O aplicativo de mensagem Snapchat anunciou nesta terça-feira, 10, que Londres será sua sede de operações internacionais. O anúncio é voto de confiança para o ambiente de tecnologia do Reino Unido, em um momento que o país está se preparando para deixar a União Europeia.

A companhia, que já tem 150 milhões de usuários diários em todo o mundo, registrará no Reino Unido vendas em países onde não tem uma entidade local, em vez de encaminhá-los para jurisdições fiscais mais baixas como a Irlanda e Luxemburgo.

A Snap, que planeja ir a mercado neste ano na maior oferta de ações nos Estados Unidos desde 2014, disse que fortes indústrias criativas do Reino Unido tornaram o país "um ótimo lugar para construir um negócio global".

Apesar da incerteza gerada pelo voto do Brexit, Londres permaneceu atraente para as empresas de tecnologia global devido ao a talentos nos setores criativos e de tecnologia, muitos dos quais vieram da Europa e mais longe.

A posição da cidade como um centro financeiro global também fornece acesso ao financiamento para startups e capital para grandes empresas.

Desde a decisão do referendo em junho do ano passado, empresas como Google, Facebook e Amazon aumentaram seu investimento, para o deleite do governo de Theresa May.