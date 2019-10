Lucas Jackson/Reuters Snap lançou nova ferramenta publicitária

A rede social de mensagens efêmeras Snapchat ganhou 7 milhões de usuários ao longo do terceiro trimestre de 2019, revelou nesta terça-feira, 22, a Snap, dona da plataforma. Os números fazem parte dos resultados financeiros da companhia para o período.

Ao todo, o Snapchat tem 210 milhões de usuários ativos diariamente no mundo. Há um ano, a empresa tinha 186 milhões, comprovando sua retomada de popularidade em 2019.

Apesar dos números positivos, a empresa viu suas ações caírem cerca de 5% após o fechamento do mercado. Os investidores ficaram desanimados com a previsão de receitas abaixo do esperado para o quarto trimestre, na casa de US$ 540 milhões – a expectativa era de US$ 555 milhões.

No terceiro trimestre, a empresa faturou US$ 446 milhões, alta de 50% ante o mesmo período de 2018. Mesmo assim, ficou no vermelho, com prejuízo de US$ 227 milhões entre julho e setembro.