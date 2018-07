Reuters Cerca de 69% dos americanos entre 18 e 24 anos que usam smartphones estão no Snapchat

O app de troca de mensagens Snapchat arquivou em sigilo um pedido de autorização para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês). As informações foram confirmada por fontes com conhecimento do assunto à agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 15.

A companhia, sediada em Venice, na Califórnia, está em um processo de planejamento para o que seria um dos maiores IPOs do setor de tecnologia desde 2014, quando a gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba abriu seu capital. Ainda segundo fontes ligadas ao assunto, a empresa quer realizar a abertura de capital até março do próximo ano

De acordo com o Wall Street Journal, o valor da empresa estaria avaliado entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões. A oferta estaria sendo coordenada pelos bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs.

Um porta-voz da Snap Inc, empresa que controla o Snapchat, se recusou a comentar.

Temperatura. O IPO do Snapchat é visto por muitos investidores como um termômetro de mercado para os chamados "unicórnios", que são as empresas com valor acima de US$ 1 bilhão — é o caso do Uber, o Airbnb e o próprio Snapchat, por exemplo. Afinal, ainda não se sabe como essas empresas se portam no mercado de investimentos públicos.

Ao longo de 2016, o mercado de ofertas públicas de empresas de tecnologia foi instável. No acumulado do ano, 123 empresas de tecnologia dos Estados Unidos abriram capital, levantando US $ 7,1 bilhões — uma queda de 58% em receitas e 20% queda no número de ofertas comparado com o mesmo período do ano passado.

História. O Snapchat foi lançado em 2012, permitindo que os usuários env9iem fotos que desaparecem em poucos segundos. Ele tem mais de 100 milhões de usuários ativos, sendo a maioria com idade entre 13 a 24, tornando-se uma forma atraente para os anunciantes para alcançar a geração mais jovem.