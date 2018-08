REUTERS/Brendan McDermid Snapchat Spectacles agora estão disponíveis em países europeus.

O Snap vai lançar uma nova versão dos seus óculos Spectacles esta semana, informou o site de notícias Wired. Essa é a segunda tentativa da empresa criadora do Snapchat em lançar óculos da rede social. O primeiro modelo, lançado há dois anos, foi um fracasso de vendas e a empresa perdeu US$ 40 milhões com o estoque não vendido.

Ainda não há informações específicas sobre o novo modelo, nem se este será parecido com a primeira versão. A empresa também não anunciou oficialmente se lançará um novo dispositivo.

No mês passado, no entanto, reportagens de sites americanos deram conta de que a Snap estava trabalhando em duas novas versões das câmeras de seus óculos. As novidades preveem a correção de erros, melhoria no desempenho e mais cores às imagens geradas pelo dispositivo.

As expectativas aumentaram quando, no início de abril, a agência regulatória de telecomunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) publicou um documento que citava a “câmera de vídeo vestível” da Snap com a marca de “Spectacles” e Modelo 02, que confirmaria o lançamento de uma nova versão.

Lançados em setembro de 2016 com grande estardalhaço, os Spectacles foram uma tentativa da Snap de se dissociar de seu aplicativo e se vender ao mercado como uma “empresa de câmeras”. Mas, apesar da euforia no início das vendas, em longo prazo a estratégia não deu muito certo.

Em janeiro, durante a Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo que acontece em Las Vegas, a Snap tentava se desfazer do produto encalhado vendendo os óculos em uma banquinha localizada na principal avenida da cidade.

Novidades. A rede social, que perdeu usuários nos últimos anos para outras plataformas, pretende lançar ainda jogos dentro da plataforma por meio de filtros especiais, os chamados Snappables. Para jogar os usuários precisarão tocar na tela, movimentar o celular ou fazer expressões faciais.

Entre os jogos disponíveis, disse o Wired, há um que permitirá que usuários montem uma banda de rock com amigos, outro faça uma batalha de emojis ou ainda jogue basquete dentro da rede social. A expectativa é que a nova ferramenta esteja disponível até o fim desta semana.