Foto: Tiago Queiroz/Estadão O WhatsApp é a investida mais recente de Mark Zuckerberg para parar o Snapchat. Desde a última semana de fevereiro, o aplicativo de mensagens com mais de 1 bilhão de usuários permite que seus usuários enviem, uns aos outros, fotos e vídeos à moda do Snapchat. A função, no entanto, não foi apreciada por todos os usuários – nas redes sociais, muitos pediram a volta dos status como pequenas mensagens de texto.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Em novembro de 2016, o Facebook lançou apenas no Brasil o Flash, aplicativo que basicamente consistia no envio de mensagens efêmeras. O app, no entanto, não decolou como a empresa previa.

Foto: Mike Blake/Reuters O Tinder é outro que pode em breve copiar o Snapchat: em fevereiro, o aplicativo de namoro anunciou a compra da startup Wheel, responsável por uma rede social para compartilhar vídeos que somem. Para analistas, as mensagens efêmeras poderiam aparecer entre usuários em conversas privadas

Foto: Facebook Em dezembro, o Facebook lançou a Messenger Camera, uma nova atualização para o Facebook Messenger, que possibilida que os usuários tirem fotos e pequenos vídeos, à moda do Snapchat, decorando-a com filtros, texto, desenhos, stickers e até máscaras 3D – fruto da compra do app Masquerade pelo Facebook.

Foto: Instagram Até agora, a "cópia" mais bem sucedida do Snapchat tem sido o Instagram Stories, recurso do Instagram que permite que mensagens sejam publicadas ou enviadas para um contato específico e fiquem no ar por apenas 24 horas. Além disso, também é possível fazer com que fotos e pequenos vídeos recebam efeitos de edição simples como o Snapchat.