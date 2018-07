Bruno Capelas/Estadão SnapMap é mais uma função do Snapchat

O Snapchat lançou nesta quarta-feira, 22, uma nova função no seu aplicativo: chamada de SnapMap, ela permite verificar no mapa onde os seus amigos e contatos no aplicativo estão publicando seus snaps.

No aplicativo, cada amigo vai aparecer identificado com seu bitmoji – espécie de caricatura virtual do usuário – e com as publicações. A atualização já está presente nos sistemas operacionais iOS e Android.

Aos usuários, é possível divulgar onde estão – e obviamente, também ficarem anônimos. Cada conteúdo publicado ficará no ar por até 24 horas.

A nova função é baseada na tecnologia da startup francesa Zenly, que a Snap, empresa que controla o Snapchat, adquiriu nesta semana.

Segundo o site norte-americano Techcrunch, a transação foi avaliada entre US$ 250 milhões e US$ 350 milhões e o Zenly continuará funcionando independentemente.

No aplicativo, é possível ver onde os amigos estão com ajuda de um GPS, e eventualmente fazer planos para sairem juntos. Segundo a SensorTower, a startup tem cerca de 4 milhões de downloads no mundo todo.

Ameaçada pelo Instagram, a Snap tem tentado criar novas funções no seu aplicativo para poder seguir relevante entre seus usuários. Nesta semana, o Instagram Stories disse ter 250 milhões de usuários mensalmente ativos.