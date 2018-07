NYT

Snapchat é a sexta mais bem avaliada companhia iniciante do mundo Snapchat é a sexta mais bem avaliada companhia iniciante do mundo

O Snapchat levantou US$ 175 milhões em nova rodada de injeção de capital junto à Fidelity Investments e outros investidores, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto. O investimento é um extensão da rodada de financiamento iniciada no ano passado, afirmou a fonte à Reuters.

Leia também:

Novo recurso do Snapchat concentra postagens sobre eventos

Visualização diária de vídeos no Snapchat chega a 6 bilhões

O Snapchat levantou os recursos sob a mesma avaliação de US$ 16 bilhões que tinha há um ano, publicou o The Wall Street Journal.

A Fidelity comprou ações da Snapchat a US$ 30,72 por papel em fevereiro, o mesmo preço que as ações tinham em março de 2015, informou o jornal.

Como o valor da ação não cresceu apesar da chegada de novos recursos, isso sugere que a valorização do Snapchat foi muito rápida e que os investidores estão agora reajustando suas expectativas.

Apesar disso, a US$ 16 bilhões, o Snapchat é a sexta mais bem avaliada companhia iniciante do mundo, empatada com a chinesa voltada a transporte urbano Didi Kuaidi.

No terceiro trimestre do ano passado, a Fidelity reduziu sua participação na empresa em 25%, mas meses depois voltou aumentar sua participação em 15%.

O aplicativo tem trabalhado para expandir o seu incipiente negócio de publicidade – a sua única forma real de receitas. No mês passado, ele formou uma parceria com a Viacom para lhe dar direitos exclusivos de vender publicidade no conteúdo do Snapchat.

/REUTERS