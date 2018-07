J. Emilio Flores/The New York Times Snapchat adicionou recentemente uma função que transforma os bitmojis em animações 3D

O aplicativo de compartilhamento de mensagens efêmeras Snapchat não será descontinuado em 14 de novembro, ao contrário de rumores que começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias. Por meio da rede social Twitter, tanto o presidente executivo do Snapchat, Evan Spiegel, como a conta oficial de suporte do aplicativo, negaram as informações.

Os boatos começaram a circular com uma mensagem atribuída a uma suposta decisão de Spiegel, que teria sido revelada pela emissora Fox News. "O presidente executivo Evan Spiegel, do aplicativo popular Snapchat, informou que o Snapchat será removido de todas as lojas de aplicativos em 14 de novembro de 2017. De acordo com a Fox News, Evan tomou a decisão por conta de problemas de direitos autorais e disputas legais como Facebook, Instagram e Musical.ly", dizia a mensagem, alertando os usuários que todas as fotos e vídeos publicadas no app seriam apagadas.

Por meio do Twitter, o Snapchat respondeu diretamente aos usuários que ficaram em dúvida sobre a continuidade do serviço ao ler a notícia falsa. A empresa também compartilhou um link para o site Snopes, que checa informações e boatos que circulam na internet. O site atribui a informação ao site Channel45News.com, um popular site de "pegadinhas" nos Estados Unidos. A notícia estava identificada como tal no site que a gerou.

Um fato que impulsionou o boato foi a instabilidade do serviço nesta segunda-feira, 6, o que preocupou alguns usuários do Snapchat. O serviço deixou de funcionar por cerca de duas horas ontem, mas a empresa já resolveu a falha.