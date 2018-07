AP Photo/Richard Drew Aplicativo tem enfrentado problemas para crescer; Snapchat ganhou apenas 5 milhões de usuários nos últimos três meses

O Snapchat respondeu nesta semana a uma petição movida por seus usuários no site Change.org, pedindo que a empresa reverta a última atualização do aplicativo, responsável por alterar drasticamente seu design.

A empresa prometeu lançar uma nova atualização nas próximas semanas, o que “facilitaria a localização dos Stories”, permitindo uma experiência mais personalizada para os usuários. As mudanças devem acontecer especialmente nas seções de Amigos e Discover, mas não ficou claro se a nova atualização será um retorno completo para a versão anterior do aplicativo.

A petição, intitulada como "Remover a nova atualização do Snapchat", foi assinada por mais de 1,2 milhão de usuários até agora e afirma que a nova atualização para o aplicativo fez com que muitos recursos ficassem mais difíceis de usar. “Esta petição visa ajudar a convencer o Snapchat a mudar o aplicativo ao básico, antes da nova atualização de 2018”, de acordo com a petição.

GIF. Além disso, uma nova função do Snapchat recente pareceu obedecer ao ditado "quem com ferro fere, com ferro será ferido": depois de ter inúmeras funcionalidades copiadas pelo Instagram Stories, o aplicativo criado por Evan Spiegel agora deixa que seus usuários insiram GIFs em suas publicações, com ajuda da plataforma GIF.

A mesma função já havia aparecido na rede social de compartilhamento de fotos do Facebook há algumas semanas e se tornou possível graças a uma parceria com o GIPHY.