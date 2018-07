The New York Times Aplicativo de mensagens Snapchat

O aplicativo de mensagens Snapchat levantoi US$ 1,81 bilhão em investimentos, segundo anunciou a companhia em um documento entregue à Securities and Exchange Comission (SEC) – equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira – nesta quinta-feira, 26. Com a nova rodada de investimentos, o valor de mercado da companhia superou US$ 17 bilhões, de acordo com a base de dados de venture capital PitchBook.

De acordo com o site de tecnologia TechCrunch, os fundos General Atlantic, Sequoia Capital, T. Rowe Price e Lone Pine estiveram entre os que participaram da nova rodada de investimentos. Segundo fontes, o Snapchat registrou receita de US$ 59 milhões no ano passado. O valor é US$ 3,1 milhões mais alto que o registrado em 11 meses de 2014, de acordo com informações de fontes da Reuters.

A empresa, que oferece um aplicativo gratuito paara enviar vídeos, fotos e mensagens que desaparece, em segundos, não comentou a nova rodada de investimentos. A empresa tem sido motivo de preocupação de investidores próximos a companhia, que acreditam seu valor de mercado não é justificável, uma vez que a empresa ainda possui um fluxo de caixa irregular. A empresa começou a vender publicidade na plataforma em outubro do ano passado e, até o momento, esta é a única fonte de receita da companhia.

Apesar disso, o aplicativo possui uma forte base de usuários com idade entre 13 e 24 anos, o que a transforma numa plataforma atrativa para atingir millennials e permitir a interação de marcas com jovens. Segundos dados divulgados pela companhia em dezembro, o Snapchat possui mais de 100 milhões de usuários ativos por mês – 60% deles estão na faixa etária de 13 a 24 anos.

No início deste ano, o Snapchat levantou US$ 175 milhões em uma rodada liderada pelo fundo Fidelity Investments. Na ocasião, o fundo comprou ações da empresa a um valor de US$ 30,72 cada e o investimento não resultado em um ajuste no valor de mercado estimado do Snapchat.