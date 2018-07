Reuters Snapchat busca aumentar seu alcance e penetração no mercado

Prestes a abrir seu capital, a empresa controladora do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat está tentando conquistar pessoas de uma faixa etária distante de seu público base: os maiores de 35 anos. Segundo especialistas, a expansão da base de usuários para outras faixas etárias para além dos jovens é essencial para que o aplicativo mostre que não é apenas um sucesso passageiro.

De acordo com relatório da empresa de pesquisas MoffetNathason, o Snapchat alcança 35% de todos os moradores dos Estados Unidos. No entanto, a maior parte dos usuários é formada por jovens. O estudo mostra que, durante o quarto trimestre de 2016, o Snapchat atingiu 70% dos jovens entre 18 e 24 anos, enquanto reuniu apenas 23% das pessoas com mais de 35 anos. Em contrapartida, o Facebook atingiu 88% das pessoas com mais de 35 anos no mesmo período; Instagram, 45% das pessoas; e o Twitter, 42%.

"O Snapchat está mais próximo do Instagram em termos de perfil de crescimento desta faixa etária", disseram os analistas no relatório que foi divulgado nesta semana. "Nós não achamos, no entanto, que o Snapchat vai atingir a penetração de maiores de 35 anos igual ao que é visto no Facebook, nem terá um crescimento tão rápido entre os mais velhos. Mas o Snapchat não deverá falhar igual ao Twitter, que não conseguiu alcançar os mais velhos."

Além de aumentar a base de usuário, conquistar os mais velhos pode ser essencial para o Snapchat aumentar seus ganhos com publicidade. Atualmente, a empresa coloca propagandas dentro do aplicativo, entre uma postagem e outra. Os mais velhos, no entanto, ficam pouco tempo dentro do app: no quarto trimeste, os usuários com mais de 35 anos passaram apenas 3 minutos por dia no Snapchat — abaixo de 5 minutos por dia visto no segundo semestre do ano passado, quando esta faixa etária atingiu seu ponto mais alto.

"O Snap precisa encontrar alternativas para seu faturamento", disse Ian Schafer, fundador da agência de publicidade Deep Focus, observando a falta de crescimento de receita em 2016 em outras empresas de tecnologia.

Engenharia reversa. Ao mesmo tempo em que o Snapchat tenta aumentar sua base de usuários, a empresa está investindo para impedir que outras empresas, como o Facebook, copiem os principais recursos do aplicativo. A empresa contratou o engenheiro Laurent Balmelli, que cofundou uma startup chamada Strong.Codes, recentemente. Ele criou uma ferramenta que permite tornar o código de um software mais difícil de ser copiado por terceiros, dificultando a chamada engenharia reversa.