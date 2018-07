Brendan McDermid/Reuters Snapchat fez IPO em março do ano passado

O Snapchat vai dar acesso a fotos e vídeos públicos de seus usuários para algumas empresas de mídia. A parceria vai ajudar as organizações a encontrar fontes de notícias garantindo a elas o acesso a bilhões de vídeos e fotos públicas compartilhadas na plataforma diariamente.

No primeiro momento, quatro empresas vão ter acesso a essa ferramenta: NewsWhip, Storyful, SAM Desk e TagBoard. Essas companhias poderão ver todos os snaps disponíveis publicamente, de forma semelhante às informações públicas compartilhadas hoje no Facebook e no Twitter.

Representantes das quatro empresas informaram à Axios que os dados do Snapchat vão facilitar com que as organizações descubram e confirmem notícias. No primeiro momento, o serviço de localização geográfica do aplicativo é o que mais atrai as empresas de comunicação.

"Os dados geográficos do Snapchat são mais confiáveis ​​em comparação a outras plataformas. Usando inteligência artificial, podemos combinar as informações e descobrir fatos”, disse James Neufeld, presidente da SAM Desk.

Estratégia. A parceria também fortalece as relações do Snapchat com as empresas de notícias locais dos Estados Unidos. Com as equipes de jornalistas enxutas, essas companhias conseguem resolver o problema de ter poucos repórteres e equipes de filmagem para fazer reportagens em todos os locais da cidade.

Do lado da rede social, esse é o principal esforço do Snapchat nos últimos anos para tornar seu conteúdo mais difundido fora do aplicativo. Fontes da Axios disseram que, com a parceria, a empresa está tentando conquistar mais engajamento, expondo seu conteúdo para não usuários na tentativa de atraí-los para a rede social.

Mercado. O Snapchat não é a primeira empresa de tecnologia a oferecer parceria com companhias de mídia. O Facebook tem tentado retomar a relações com os editores, depois que a rede social mudou o algoritmo para mostrar menos reportagens na linha do tempo dos usuários. Na última segunda-feira, 16, a rede social contratou Shelley Venus, ex-diretora de vídeo da HuffPost, para liderar o vídeo de suas novas parcerias.

O Google também está criando novas ferramentas para se aproximar das empresas de jornalismo. Na semana passada, a empresa anunciou que dará destaques para notícias dentro da página inicial e do buscador do YouTube. O Brasil é um dos primeiros países a receber a ferramenta do streaming de vídeo.