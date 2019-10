Toru Hanai/Reuters SoftBank pode investir mais US$ 1 bi na WeWork

O grupo japonês SoftBank preparou um pacote de financiamento para a WeWork que lhe daria controle sobre a startup de escritórios compartilhados, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. A medida aumentaria significamente a participação do SoftBank na empresa, que já é de um terço, e diluiria ainda mais a influência do cofundador Adam Neumann. No mês passado, a startup cancelou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e Neumann concordou em renunciar ao seu cargo de presidente-executivo.

Anteriormente, a agência de notícias Reuters disse que o SoftBank estava em negociações para fazer um investimento de US$ 1 bilhão para permitir que a WeWork passe por uma grande reestruturação.

Sem uma nova infusão de dinheiro, a WeWork corre o risco de ficar sem dinheiro já no final de dezembro, disse a fonte.

O WeWork está trabalhando com o JPMorgan Chase para negociar um acordo de dívida de US$ 3 bilhões após o cancelamento do IPO no mês passado. A empresa enfrenta preocupações com seus padrões de governança corporativa, bem como com a sustentabilidade de seu modelo de negócio

“O WeWork conseguiu uma grande instituição financeira de Wall Street para organizar um financiamento”, disse uma porta-voz da empresa. “Aproximadamente 60 fontes de financiamento assinaram acordos de confidencialidade e estão se reunindo com a administração da empresa ao longo da semana passada e na próxima semana.”

O WeWork perdeu US$ 1,9 bilhão em 2018. Nos primeiros seis meses de 2019, o prejuízo da companhia somou US$ 904 milhões, aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado.