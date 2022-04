O SoftBank, fundo japonês responsável por aportes em algumas das principais startups da América Latina, anunciou a criação de uma nova vertente do seu time de investimentos: a Upload Ventures, que será voltada exclusivamente para investimentos em negócios recém criados. O SoftBank continua sendo o principal cotista da nova gestora, que deve ser concluída até o fim do mês de abril.

O novo braço do SoftBank focará os investimentos em companhias recém criadas na América Latina, visando a meta de US$ 100 milhões em aportes por ano. O comando da Upload Ventures fica por conta dos executivos Rodrigo Baer e Marco Camhaji. Norberto Giangrande, investidor-anjo de companhias como Neon, Buser e Nubank, será o Venture Partner. A divisão contará, ainda, com uma equipe de 12 pessoas, distribuídas em escritórios no Brasil e no México.

Toru Hanai/Reuters Negócios recém criados deverão receber aporte de até US$ 100 mi por ano do SoftBank

O portfólio das empresas investidas nessa fase pelo SoftBank será transferido integralmente para a Upload Ventures. Com isso, as companhias do portfólio da Upload Ventures incluem Abstra, Arch, Birdie, BotCity, Digibee, D-Uma, Indaband, Medway, Neivor, Nilo, Salu e Worc.

“A visão do SoftBank de identificar e investir em companhias recém-nascidas na América Latina se provou um enorme sucesso”, afirmam Paulo Passoni e Shu Nyatta, sócios do fundo do SoftBank para a América Latina. “Em pouco mais de seis meses de operação, recebemos mais de 1,1 mil propostas e anunciamos investimentos em doze companhias com grande potencial de crescimento”, acrescentam.

Em setembro de 2021 o conglomerado de investimentos já havia anunciado um novo fundo de US$ 3 bilhões para aportes em empresas de tecnologia da América Latina, como parte da estratégia do grupo de se fortalecer na região. A expectativa é que até o fim de 2022 o valor total investido pelo SoftBank na América Latina chegue na casa dos US$ 10 bilhões.