O grupo japonês SoftBank anunciou nesta quarta-feira, 3, que está lançando um fundo de US$ 100 milhões para investir em empresas lideradas por fundadores e empresários negros e latinos, na mais recente ação corporativa, enquanto protestos tomam conta dos Estados Unidos.

A ação é descrita como a oferta do SoftBank para melhorar a diversidade."Temos de colocar dinheiro por trás disso, estabelecer planos e nos responsabilizar", escreveu o diretor de operações da SoftBank, Marcelo Claure, que chefiará o fundo, em uma carta aos funcionários nesta quarta-feira.

Nomeado "Fundo de Crescimento de Oportunidade", seu tamanho inicial total é menos do que um investimento único típico do Vision Fund, de US$ 100 bilhões, liderado por Rajeev Misra, e se concentrará nos EUA.

Além de liderar a reestruturação da WeWork, startup de espaço para escritórios, Claure administra um fundo de investimento na América Latina. Ele e Misra são vistos como potenciais sucessores do presidente executivo Masayoshi Son. Claure escreveu que o SoftBank, com sede em Tóquio, também estava estabelecendo um "programa dedicado de diversidade e inclusão".

A administração da SoftBank é predominantemente masculina, com a empresa planejando nomear sua primeira diretora do conselho em uma reunião de acionistas no final deste mês. Enquanto abrange uma ampla variedade de nacionalidades, apenas quatro dos 30 investidores listados no site do Vision Fund são mulheres.