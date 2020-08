Toru Hanai/Reuters Os analistas esperavam que o SoftBank divulgasse um lucro operacional do primeiro trimestre depois de registrar três trimestres consecutivos de prejuízo

O SoftBank quebrou uma tradição nesta terça-feira, 11, e não divulgou lucro operacional em seus resultados trimestrais, dizendo que a medida "não era útil" para medir o desempenho e, em vez disso, destacou um ganho de US$ 2,8 bilhões em seu Vision Fund.

O presidente executivo, Masayoshi Son, há muito enfatiza o valor total dos ativos como seu parâmetro preferido. No entanto, ao descartar o lucro operacional, ele pode alimentar ainda mais as reclamações dos investidores sobre uma empresa há muito vista como obscura e difícil de avaliar.

O ganho de investimento de US$ 2,8 bilhões no trimestre abril-junho foi impulsionado pela venda de ativos e pela reavaliação para cima de seu portfólio, disse o SoftBank nesta terça-feira.

Mas Son, que é conhecido por seu otimismo incansável, colocou os negócios na era da covid-19 em termos marciais e disse que a empresa estava adotando uma postura defensiva.

"Todo dia é como uma guerra", disse ele em uma coletiva sobre os resultados. "O dinheiro é a nossa defesa."

Os analistas esperavam que o SoftBank divulgasse um lucro operacional do primeiro trimestre na terça-feira, depois de registrar três trimestres consecutivos de prejuízo.

O fundo está se beneficiando de uma recuperação global em ações de tecnologia e demanda por listagens, com a empresa de Lemonade fazendo sua estreia em julho e as ações da BigCommerce Holdings na semana passada. Outras listagens estão planejadas.

No final de junho, o investimento de US$ 75,2 bilhões do Vision Fund em 86 startups valia US$ 71,5 bilhões. O valor da carteira caiu abaixo do custo de aquisição no quarto trimestre encerrado em março.

O SoftBank fornece poucos detalhes sobre como calcula os valores. Para o ganho do primeiro trimestre, ele apontou para setores como e-commerce e entrega de alimentos que cresceram durante o surto de coronavírus.

O SoftBank disse que o fundo reduziu as participações em quatro empresas do portfólio listadas em abril-junho e saiu de três empresas não listadas. Não identificou as empresas. Os ganhos também vieram com a venda de ativos como a operadora sem fio T-Mobile após sua fusão com a Sprint.

As vendas de ativos levantaram cerca de US$ 40 milhões, disse o SoftBank. O grupo elevou o preço de suas ações com um grande plano de recompra financiado pela venda de ativos. O SoftBank relatou um aumento de 12% no lucro líquido de abril-junho de US$ 12,2 milhões.