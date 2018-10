REUTERS/Edgar Su Depois da última rodada investimento, o Grab foi avaliado em US$ 6 bilhões

O fundo japonês SoftBank está perto de fechar um acordo para investir cerca de US$ 500 milhões na empresa de transporte Grab, rival do Uber no sudeste asiático e que também possui investimento do mesmo fundo.

Na última rodada de investimento do Grab, em agosto, a empresa recebeu US$ 1 bilhão – entre os participantes da rodada estão o gestor global de ativos OppenheimerFunds e a chinesa Ping An Capital. Depois desse investimento, o aplicativo foi avaliado em US$ 6 bilhões.

O SoftBank comprou uma participação de US$ 250 milhões na Grab em 2014 e depois disso ainda investiu mais. O fundo japonês está apostando na expansão do aplicativo.

“Grab está caminhando em vários sentidos para se tornar a plataforma dominante. O Softbank claramente enxerga o aplicativo como um vencedor a longo prazo nesse mercado enorme”, disse uma das fontes.

O aplicativo Grab já foi baixado mais de 109 milhões de vezes e já registrou mais de duas bilhões de viagens. A empresa pretende se transformar em um grupo líder de tecnologia de consumo, oferecendo serviços como entrega de comida e encomendas, transferências eletrônicas de dinheiro, pagamentos por celular, entre outros.

O SoftBank e o Grab não comentaram o assunto. Segundo fontes, o acordo deve ser oficializado nas próximas semanas.