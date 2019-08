Toru Hanai/Reuters O SoftBank é investidor de empresas como Uber, WeWork e Alibaba

A segunda edição do fundo do grupo japonês SoftBank para investimento em startups pode começar a fazer aportes no mês que vem, disse o fundador e presidente-executivo da empresa, Masayoshi Son. Chamado de Vision Fund 2, o fundo é avaliado em US$ 108 bilhões. A nova iniciativa acontece após o SoftBank registrar um salto nos lucros de seu primeiro fundo.

Na semana passada, o SoftBank disse que o Vision Fund 2 terá a participação de grandes empresas, como Microsoft, Foxconn e Apple, além do fundo soberano do Cazaquistão e os três maiores bancos japoneses – Mitsubishi, Mizhuo e Sumitomo Mitsui.

Os investidores âncora do primeiro fundo, Arábia Saudita e Abu Dhabi, mostram muito interesse em assumir participações no segundo e negociações estão em andamento, disse Son, após o SoftBank divulgar lucros operacionais do primeiro trimestre, que ultrapassaram as estimativas.

Esse resultado foi impulsionado pelo ótimo desempenho do primeiro Vision Fund, cujo lucro operacional aumentou 66% no ano, para US$ 3,74 bilhões no trimestre encerrado em junho. O SoftBank é investidor de empresas como Uber, WeWork e Alibaba.

O SoftBank está contando com recursos do primeiro Vision Fund, juntamente com outros ativos, para financiar sua contribuição de US$ 38 bilhões para o segundo fundo.

O investimento de US$ 66,3 bilhões do primeiro fundo em 81 empresas agora vale US$ 82,2 bilhões, já que o valor de suas apostas em empresas, como o serviço de mensagens para escritórios Slack, cresceram.

O grupo japonês teve lucro operacional trimestral de US$ 6,49 bilhões, superando a estimativa de analistas de US$ 3,17 bilhões, de acordo com a Refinitiv.