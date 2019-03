Aaron Josefcyzk/Reuters Governo de Pittsburgh está avaliando se permitirá que Uber retome testes de carros autônomos

Um grupo de investidores liderado pelo SoftBank e pela Toyota está em negociações para investir US$ 1 bilhão ou mais na unidade de veículos autônomos do Uber, que valorizaria a unidade entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões, disseram duas fontes familiarizadas com as negociações.

O investimento proporcionaria uma injeção de dinheiro para o programa autônomo da empresa de transporte por aplicativo, que está custando centenas de milhões de dólares para a startup, sem gerar receitas. Isso também pode ajudar a ressaltar o valor do Uber, já que a empresa se prepara para uma estréia no mercado de ações, na qual seu valor pode chegar a US$ 100 bilhões.

O Uber e o SoftBank se recusaram a comentar. Um porta-voz da Toyota disse que a montadora "constantemente analisa e considera várias opções de investimento", mas não tem nada para anunciar.

A notícia de conversas sobre investimento foi noticiada pela primeira vez pelo The Wall Street Journal, que disse que um acordo pode ser concluído no próximo mês.

O Uber, que no ano passado perdeu cerca de US$ 3,3 bilhões, está apostando na transição para carros autônomos para eliminar a necessidade de pagar motoristas.

Bolsa. O Uber está com planos de abrir seu capital na bolsa de valores – e deve entregar o pedido de abertura às autoridades americanas em abril, disseram fontes próximas ao assunto à agência de notícias Reuters. Mais do que apenas uma data, indicam analistas, o prazo indica que a empresa está tentando não dar à rival Lyft vantagem no mercado aberto.

Maior concorrente do Uber nos EUA, o Lyft deve abrir capital nas próximas semanas e busca fazê-lo antes do rival para chamar a atenção de investidores.