Issei Kato/Reuters Grupo japonês Sofbank irá investir em plataforma alemã de revenda de carros pela internet, diz fonte

O grupo japonês Softbank vai investir € 460 milhões na plataforma online de trocas de carros usados entre pessoas físicas, a Auto 1, diz uma fonte a Reuters. Caso a medida se concretize, esse será o primeiro investimento do grupo na Alemanha.

Segundo informações, metade do investimento será feito através de novas ações, o que fará com que a Auto passe a valer €2,9 bilhões. Com o dinheiro, a plataforma terá apoio financeiro para uma expansão internacional. O anúncio oficial, diz a fonte, deve acontecer nesta segunda-feira, 15.

A Auto 1 foi fundada em Berlim em 2012 e usa algoritmos de análises para combinar preços dos veículos de acordo com a oferta e demanda dos produtos em toda a Europa. A empresa atua em mais de 30 países onde vendeu mais de 300 mil veículos em 2016.