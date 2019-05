O SoftBank está considerando fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Vision Fund, considerado o maior fundo de investimento em tecnologia do mundo com valor de mercado estimado em US$ 100 bilhões. De acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, o valor levantado ajudaria o Softbank a criar um novo fundo.

De acordo com a Reuters, o SoftBank está em conversa com bancos sobre como ajudar a companhia a levantar dinheiro. A empresa já teria conversado com meia dúzia de bancos no último mês sobre uma potencial listagem do Fundo de Visão, mas ainda não iniciou um processo formal, disse a fonte, acrescentando que não esperava tal processo no curto prazo.

“Eles fizeram perguntas aos bancos sobre como poderiam fazê-lo. Ele ainda está muito no modo de exploração”, disse a fonte, acrescentando que a Softbank teve a ideia do investidor de tecnologia Naspers, que planeja listar alguns de seus ativos.

"A grande diferença é que o maior ativo da carteira da Naspers é a Tencent, que está listado, enquanto o portfólio do Vision Fund é privado", disse a fonte. A chinesa Tencent Holdings Ltd é uma empresa de mídia social e jogos listada em Hong Kong. Um porta-voz da SoftBank se recusou a comentar quando contactado pela Reuters.

O SoftBank também está em negociações com Oman para um investimento no fundo, que captou quase todo o seu financiamento até agora da Arábia Saudita e Abu Dhabi, de acordo com o jornal Wall Street Journal. Oman não quis comentar.

O fundo também planeja dobrar sua equipe nos próximos 18 meses para acompanhar o ritmo de negociação do SoftBank, disseram os principais representantes da empresa em uma conferência em Los Angeles nesta semana.