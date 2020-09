O SoftBank injetou US$ 2,5 bilhões de seu próprio capital em novos investimentos desde outubro

A fabricante de chips americana Nvidia anunciou na noite deste domingo, 13, que concordou em comprar o controle da empresa de chips britânica Arm por US$ 40 bilhões do grupo japonês SoftBank. O acordo inclui valores em dinheiro e também em ações e vai criar uma gigante no universo dos semicondutores – analistas afirmam que é a maior transação da história deste mercado, vital para a infraestrutura da indústria de tecnologia.

O valor é superior aos US$ 31,4 bilhões pagos pelo SoftBank para comprar a Arm em 2016. Após a finalização da operação, o grupo japonês, conhecido por investir em empresas como Uber, Rappi e WeWork, deve ficar com uma fatia de menos de 10% da Arm, segundo comunicado divulgado pelas empresas. A transação deve passar ainda por aprovação regulatória em países como Reino Unido, China, Estados Unidos e pela União Europeia, em processo que deve levar cerca de 18 meses.

A aquisição é motivada pelo movimento da indústria de tecnologia para inserir inteligência artificial em diferentes dispositivos – algo em que tanto Nvidia como Arm podem unir forças para avançar no mercado. Hoje, a Nvidia é avaliada no mercado em torno de US$ 300 bilhões – US$ 100 bilhões a mais do que a Intel, considerada pioneira no setor e também a maior fabricante de chips do mundo em receita.

Para reduzir preocupações regulatórias, a Nvidia disse que a Arm deverá continuar a operar de forma independente – a britânica Arm é conhecida por criar a engenharia de chips e licenciá-las para fabricantes no mundo todo. Hoje, a empresa é responsável pelo design dos chips presentes em quase todos os smartphones e tablets vendidos mundialmente, além de ter se expandido nos últimos anos para áreas como carros, servidores de data center e outros tipos de dispositivos. Já a Nvidia é conhecida por fazer semicondutores especializados em gráficos e placas de vídeo.

"A Arm poderá a continuar a operar seu modelo de licenciamento aberto, mantendo a neutralidade quanto a seus clientes, uma característica que é pilar de seu sucesso", disse a Nvidia, em nota.

Aposta

A compra da Arm foi a última grande aquisição do grupo japonês SoftBank, como parte de um esforço para entrar com mais força na área de Internet das Coisas – nome dado à revolução que vai conectar todos os objetos à nossa volta, desde eletrodomésticos a equipamentos de cidades inteligentes.

Essa frente , porém, não avançou muito nos últimos anos – em especial, também por conta dos investimentos variados que o SoftBank realizou no mercado de tecnologia. Muitos, inclusive, sofreram com apostas arriscadas demais – o principal deles, a startup de escritórios compartilhados WeWork, fez a companhia de Masayoshi Son perder mais de US$ 10 bilhões.

A venda da Arm, por sua vez, seria uma forma do grupo japonês demonstrar que consegue fazer bons investimentos e tranquilizar seus investidores, como apontou o jornal americano Wall Street Journal, que antecipou a notícia da negociação com a Nvidia.