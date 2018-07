Toby Melville/Reuters O investimento, que pode injetar até US$ 10 bilhões no Uber e seus atuais investidores, também inclui um aporte direto na empresa.

O grupo japonês SoftBank fez sua oferta para comprar ações do Uber de atuais investidores da empresa pedindo desconto de 30%, considerando o valor de mercado do aplicativo de transportes em US$ 48 bilhões – abaixo da avaliação mais recente, de US$ 68,5 bilhões. As informações foram fornecidas à agência Reuters por uma fonte familiarizada com as negociações.

O investimento, que pode injetar até US$ 10 bilhões no Uber e seus atuais investidores, também inclui um aporte direto na empresa. Neste caso, a SoftBank está considerando a cotação de US$ 68,5 bilhões. Se não houver vendedores suficientes, porém, o SoftBank pode desistir do acordo.

Aprovado pelo conselho do Uber em outubro, o investimento também levou a uma série de mudanças na governança da companhia, que limitariam o poder de voto de alguns dos primeiros acionistas, expandindo o conselho de administração de 11 para 17 diretores e reduzindo a influência do ex-presidente-executivo Travis Kalanick.

O investimento e as alterações no conselho são apoiados pelo novo presidente-executivo, Dara Khosrowshahi, e acontecem no final de um ano marcado por escândalos e mudanças na companhia, incluindo o anúncio na semana passada de que executivos acobertaram um grande ataque hacker contra a empresa em 2016.

O consórcio de investidores liderado pelo Softbank e o Dragoneer Investment Group planeja adquirir uma parcela de pelo menos 14% na companhia de transporte urbanos por aplicativo. A oferta será lançada nesta terça-feira, disseram fontes à Reuters, e os investidores têm quase um mês para responder.

O grupo de investidores liderado pelo SoftBank comprará dois dos novos assentos do conselho de administração, com os quatro restantes indo para diretores independentes.

A oferta do Softbank fica perto do que o Uber valia em 2015, quando as ações da empresa foram vendidas por menos de US$ 40, o que conferiu à companhia valor de US$ 51 bilhões.