Após um ano com um prejuízo sem precedentes, de US$ 18 bilhões, o SoftBank mostrou uma forte recuperação. O grupo japonês divulgou nesta quarta-feira, 12, um lucro líquido de US$ 45,8 bilhões no ano encerrado em março. O valor é um recorde entre empresas japonesas na história, e foi impulsionado pela performance Vision Fund, principal fundo de investimentos do grupo japonês. O fundo teve lucro de US$ 37 bilhões.

O resultado colocou o grupo no patamar das mais lucrativas do mundo, junto com nomes como Google e Microsoft. A marca superou os US$ 42,5 bilhões obtidos pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, em seu último ano comercial. No total, o Softbank investiu em 224 empresas investidas por meio dos fundos Vision Fund 1 e 2 e o fundo para América Latina.

Na América Latina, o fundo de US$ 5 bilhões gerou retorno de 62%, e tem sob o seu guarda chuva seis dos 10 maiores unicórnios da região, como Kavak, Rappi, Loft, Loggi, Creditas e Vtex.

"Este não é um resultado que nos deixe inflados com o orgulho. Não quero que seja uma coisa única", disse o fundador e presidente Masayoshi Son em entrevista coletiva.

O entusiasmo do mercado por ações de tecnologia impulsionou a listagem pública da Coupang, empresa de comércio eletrônico apoiada pelo SoftBank, e da plataforma de negociação de carros usados ​​Auto1 Group, além do aumento do preço das ações do Uber durante o trimestre.

Porém, para sustentar a posição do SoftBank entre a elite corporativa global, Son terá que replicar esse desempenho com outras empresas ainda não listadas no portfólio do Vision Fund. Son comparou isso a botar ovos de ouro.

Os candidatos à listagem, incluindo a empresa Didi, a ByteDance, dona do TikTok, e a plataforma de serviços para caminhões Full Truck Alliance, têm forte crescimento de receita, participação de mercado saudável e um caminho claro para a lucratividade, de acordo com Navneet Govil, diretor financeiro do Vision Fund.

Essas empresas são "investimentos consideráveis ​​com valor significativo a serem desbloqueados", afirmou Govil em entrevista à agência de notícias Reuters.

Muito do ganho do Vision Fund, no entanto, está no papel com o valor bloqueado no mercado de ações em meio à preocupação com avaliações superficiais e um boom das empresas com propósito específico de aquisição (SPACs), que atraiu o escrutínio regulatório. As SPACs são empresas de fachada que usam os recursos de uma listagem pública para comprar uma empresa privada.

O valor justo total do primeiro Vision Fund de US$ 100 bilhões e do segundo fundo menor de US$ 10 bilhões era de US$ 154 bilhões no final de março, com o SoftBank distribuindo US$ 22,3 bilhões para sócios limitados.

O SoftBank aumentou seu capital comprometido no segundo fundo para US$ 30 bilhões, refletindo a amplitude das oportunidades de investimento, disse Govil.

Duas das apostas de maior perfil do SoftBank, a empresa de escritórios compartilhados WeWork e a empresa de delivery Grab, traçaram planos para listar por meio de fusões SPAC, com o Vision Fund supostamente em negociações para usar sua própria companhia para listar a Mapbox, outra empresa de seu portfólio.

Son disse que os SPACs do grupo são uma opção para listar empresas do portfólio, mas, com os muitos investimentos do Softbank, eles não são o principal método de listagem.

O acordo com a Grab é o que oferece mais vantagens para o Vision Fund, caso a transação seja concretizada, disse Govil.O braço comercial do grupo, SB Northstar, está expandindo as negociações esta semana, levando um investimento de US$ 1 bilhão na firma de comércio eletrônico THG. / COM REUTERS