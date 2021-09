Twitter O 'softblock', como está sendo chamado, vai estar disponível pelo botão 'remover seguidor'

O Twitter está oficialmente testando uma ferramenta para ajudar seus usuários a excluir seguidores sem que eles saibam. De acordo com a empresa, o recurso vai permitir que uma conta possa ser removida do rol de seguidores, sem que o block, ferramenta de bloqueio, seja ativada. Nos testes de setembro, a empresa também considera mudar a visualização de fotos no feed.

O 'softblock', como está sendo chamado, vai estar disponível pelo botão 'remover seguidor'. O teste, anunciado pelo Twitter, é uma forma um pouco mais discreta de retirar alguns seguidores da conta, já que eles não serão notificados da ação.

Diferentemente do block, o usuário removido fica apto a ver as publicações da conta em que foi retirado, inclusive com a possibilidade de segui-la depois de um determinado período de tempo.

O teste foi anunciado nas redes sociais da empresa, que não especificou onde o recurso será testado nem quando.

Fotos inteiras

Em mais um teste envolvendo fotos no Twitter, a tentativa da vez é observar se um recorte de tela inteira funcionaria para a rede social, de acordo com a empresa. O recurso está sendo avaliado em dispositivos iOS, da Apple, e mostra uma visão de timeline similar ao Facebook.

Em um tuíte com foto, por exemplo, ao invés da imagem ficar dentro da "caixinha" da publicação, ela passaria a ocupar toda a extensão da tela. Segundo o site The Verge, o Twitter informou que o teste é uma forma de acomodar um fluxo melhor entre conversação e imagens na rede social.

Além disso, a nova visualização poderia resolver um problema que tem atormentado o Twitter no último ano: o corte das fotografias na timeline. Com algoritmos que exibem uma prévia da imagem do tuíte, a empresa vem enfrentando críticas sobre o viés do sistema, que beneficia pessoas brancas e mulheres magras e jovens na hora do corte. Com a visualização preenchendo toda a extensão do tuíte, o corte das imagens não seria mais necessário. O formato também está sendo testado para vídeos.