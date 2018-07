Steve Marcus/Reuters Sony anuncia que entrará no mercado de transporte no Japão

A Sony é a mais nova empresa interessada no mercado de transporte por aplicativo. A gigante japonesa anunciou nesta terça-feira, 20, que está desenvolvendo uma plataforma de serviço carona paga no Japão, junto com empresas que já prestam o serviço no país.

Para isso, a Sony criará um sistema totalmente baseado em inteligência artificial que será usado, inicialmente, por seis empresas de táxi e caronas pagas, entre elas a Daiwa Motor Transportation que tem uma frota de limousines para transporte de luxo.

A parceria faz parte de mais uma das variedades de acordos entre empresas de tecnologias e de transporte compartilhado no Japão. Este mês, a SoftBank e a chinesa Didi Chuxing também anunciaram um empreendimento de transportes no país até o fim do ano.

O mercado tem chamado atenção de outras empresas que estão consolidadas no Ocidente. O presidente do Uber, Dara Khosrowshahi, por exemplo, disse a investidores em Tóquio que a empresa deve mudar a maneira como faz negócios no Japão. "É claro para mim que precisamos entrar com parcerias em mente. Em particular, com a indústria de táxi", disse ele sem fornecer informações específicas. Atualmente, os motoristas não profissionais são proibidos de oferecer serviços de taxis em determinadas áreas da cidade.