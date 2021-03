Kyung Hoon/Reuters Sony fechará fábrica no Brasil em março de 2021

A Sony confirmou nesta segunda-feira, 1.º, que encerrará até o final de março deste ano a venda de aparelhos televisores, câmeras e equipamentos de áudios no País. A fábrica da empresa japonesa no Brasil, localizada na Zona Franca de Manaus e com cerca de 300 empregados, será fechada após 48 anos. A notícia já havia sido antecipada pelo Estadão em setembro do ano passado.

A empresa continuará a operar no Brasil nas áreas de videogames, soluções profissionais, música e audiovisual. Principais produtos da empresa na área de games, o PlayStation 4 e PlayStation 5 já não eram mais fabricados localmente desde 2017 e atualmente são vendidos por meio de distribuidoras que importam os consoles.

A Sony garante que manterá operações locais de suporte aos seus produtos. "Manteremos a alta qualidade de pós-venda e suporte de reparo para todos os produtos sob nossa responsabilidade comercial pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, política e de garantia de produtos", afirmou a empresa em nota.