Sony/Divulgação PS5 terá produção reduzida

A Sony reduziu sua previsão de produção do PlayStation 5 para este ano fiscal, devido a restrições de componentes e logística, publicou a Bloomberg nesta quarta-feira, 10.

A empresa reduziu o número de unidades PS5 montadas para o ano fiscal para cerca de 15 milhões, de sua meta anterior de 16 milhões, afirmou a reportagem, citando pessoas a par do assunto.

A notícia vem em meio a uma escassez global de chips, o que está afetando empresas como a Sony, que não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Em outubro, o conglomerado –que abrange áreas como entretenimento, sensores e serviços financeiros- disse que estava a caminho de vender 14,8 milhões de consoles PS5 neste ano fiscal, meta que levava em conta a escassez global.

Os lucros das empresas de jogos foram impulsionados no ano passado pela demanda do público em casa durante a pandemia de covid-19. Desde então, o número de usuários do PlayStation se estabilizou, disse o diretor financeiro da Sony, Hiroki Totoki.

Separadamente, a Sony está fazendo parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) para construir uma fábrica de chips de US 7 bilhões no Japão.

A construção da fábrica, que a mídia informou que fornecerá semicondutores para o negócio de sensores de imagem da Sony, começará em 2022, com a produção prevista para começar no fim de 2024, disseram as empresas em comunicado.