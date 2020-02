Albert Gea/Reuters Mobile World Congress está sofrendo com baixas por causa do coronavírus

A grande depedência de empresas de tecnologia em relação à China ficou clara com o coronavírus - muitas delas foram afetadas e tiveram que tomar medidas para proteger funcionários e clientes. Agora, os reflexos da epidemia devem ser sentidos num dos principais eventos do setor. Depois de LG, ZTE, Nvidia e Ericsson, Sony, Amazon e Intel, além da operadora japonesa NTT Docomo e da fabricante chinesa Vivo, confirmaram que não participarão do Mobile World Congress, principal evento de telefonia celular do mundo, que acontece de 24 a 27 de fevereiro em Barcelona (Espanha).

"A Sony vem monitorando de perto a situação do coronavírus, que foi declarada uma emergência global pela OMS no dia 30 de janeiro de 2020. Ao priorizarmos a importância da segurança e do bem-estar de nossos clientes, parceiros, membros da mídia e funcionários, tomamos a difícil decisão de cancelarmos nossa participação no MWC 2020 em Barcelona, Espanha", disse comunicado da Sony. Tradicionalmente, a fabricante japonesa revela novos dispositivos no evento.

A Amazon, que normalmente não tem protagonismo no MWC, também desistiu. Ao site TechCrunch, a gigante afirmou: "por conta da epidemia de coronavírus, a Amazon se retirará do MWC 2020". Ao site VentureBeat, a Intel emitiu comunicado da mesma natureza. A NTT Docomo confirmou a desistência à Reuters.

A organização do MWC estima que terá 2,4 mil empresas participantes, mas a fila das desistências por conta do coronavírus é grande, incluindo fabricantes, operadoras e desenvolvedores: Accedian, Amazon, Amdocs, CommScope, Dali Wireless, Ericsson, F5 Networks, iconectiv, Intel, InterDigital, LG, MediaTek, NTT Docomo, Nvidia, Rakuten, Sony, Ulefone, Umidigi, Viber e Vivo.