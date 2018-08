Reprodução Versão turbinada do PlayStation 4 chegou ao mercado norte-americano em novembro de 2016 por US$ 399.

A Sony divulgou nesta terça-feira, 31, que registrou um lucro de US$ 1,75 bilhão entre abril e junho deste ano. O valor representa um aumento de 23,7% em relação ao mesmo período no ano anterior e foi impulsionado, principalmente, pela venda de jogos. Mesmo com o declínio nas vendas do PlayStation 4, a fabricante japonesa continua faturando com jogos. Só o braço de games da empresa fez com que a Sony lucrasse US$ 750 milhões nos três últimos meses, mais que o dobro de qualquer outro departamento.

No trimestre, a Sony vendeu 3,2 milhões de unidades do PlayStation 4 – 100 mil a menos que o vendido no mesmo períodos no ano passado. De outro lado, vendeu 40 milhões de jogos para o aparelho, incluindo o lançamento God of War; já o número de assinantes da rede online PlayStation Plus se manteve estável em 33,9 milhões.

Já o setor de smartphones não anda tão bem. O departamento de celulares da empresa, que tinha tido ligeira melhora, perdeu cerca de US$ 247 milhões em comparação com o ano fiscal anterior e a expectativa é continuar em baixa nos próximos meses.

A Sony Pictures também não trouxe dinheiro para o caixa da empresa neste trimestre. O departamento de filmes da companhia perdeu US$ 68 milhões, mas ainda assim o prejuízo é menor do que o perdido no mesmo período no ano passado.

A divisão de música, no entanto, surpreendeu e deu lucro de US$ 288 milhões para a companhia entre os três meses – parte do lucro vem das vendas na participação que a empresa tinha no serviço de streaming Spotify. Já a divisão de entretenimento doméstico lucrou US$ 156 milhões com o aumento nas vendas de televisores e fones de ouvido. A área de semicondutores também cresceu, registrando US$ 261 milhões em lucro, continuando a ser um dos negócios mais estáveis ​​da Sony.