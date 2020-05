A Sony espera que o lucro operacional caia pelo menos 30% neste ano fiscal para o menor nível em quatro anos, à medida que a empresa antecipa um impacto na demanda por TVs, câmeras e sensores de imagem de smartphones por conta da pandemia de coronavírus.

A Sony interrompeu a produção em algumas fábricas e sofreu interrupções na cadeia de fornecimento, já que governos de todo o mundo impuseram longas restrições ao movimento e às atividades comerciais para conter o vírus.

O vice-presidente financeiro da Sony, Hiroki Totoki, disse que o setor de eletrônicos de consumo, como TVs, “foi o mais atingido no momento, mas o impacto também se expandirá para outros negócios”.

Kim Kyung Hoon/Reuters Sony espera que o lucro operacional caia pelo menos 30%

A empresa de eletrônicos e entretenimento teve queda de 57% no lucro operacional no trimestre encerrado em março, para US$ 331 milhões de dólares, abaixo da média de US$ 690 milhões das estimativas de analistas, de acordo com dados da Refinitiv.

A Sony não forneceu previsões precisas para o ano fiscal atual que começou em abril, mas Totoki disse que os cálculos atuais mostram que o lucro deve cair “pelo menos cerca de 30%” em relação aos US$ 7,9 bilhões no ano anterior.

O lucro previsto de menos de US$ 5,61 bilhões seria o menor desde o ano que terminou em março de 2017, quando terremotos fecharam fábricas no sul do Japão que produzem sensores de imagem.

O impacto do vírus já reduziu o lucro operacional do grupo em US$ 640 milhões no ano encerrado em março, informou a Sony.

Ponto positivo: games

Um ponto positivo para a empresa foi a unidade de videogames, que teve declínio de lucro menor que o esperado no ano fiscal. O negócio teve um impacto positivo de US$ 26 milhõs com a pandemia, já que consumidores presos em casa procuraram entretenimento, passando mais tempo jogando.

A Sony deve lançar o PlayStation 5 no final deste ano, sete anos após o lançamento do console do PS4.

A Sony reiterou o cronograma do final do ano para o lançamento do PS5, negando as informações de que o coronavírus impactaria a produção e causaria um grande atraso na nova geração do console da companhia. A empresa, no entanto, foi forçada a anunciar atrasos em jogos importantes, como “The Last Of Us Part II”.