A Sony disse nesta sexta-feira, 29, que se prepara para uma desaceleração no mercado de smartphones premium depois das vendas de seus sensores recuarem no terceiro trimestre. A empresa é uma importante fornecedora de sensores de imagens para os iPhones da Apple

As vendas de videogames e cortes de custos na unidade móvel da Sony elevaram o lucro operacional de outubro a dezembro da empresa em 11%, superando as estimativas de analistas, mas a companhia confirmou um temido impacto em um segmento que nos últimos trimestres a ajudou a deixar para trás anos de perdas.

“A demanda por sensores de imagens de um cliente específico desacelerou desde novembro devido a uma desaceleração no mercado de smartphones de primeira linha”, disse o vice-presidente financeiro da Sony, Kenichiro Yoshida, a jornalistas, sem especificar o cliente.

Preocupações sobre as vendas mais fracas de iPhones e a perda de força do mercado de smartphones chinês – o maior do mundo – pesaram sobre as ações da Sony nas últimas semanas. A ação fechou em alta de 6,1% antes dos resultados, mas acumulam queda de cerca de 16% desde o início de 2016.

Yoshida disse que a Sony planeja seu orçamento para o próximo ano assumindo queda na demanda global por smartphones premium.

A venda de aparelhos de outubro a dezembro, incluindo sensores de imagem, caiu 13% ante o ano anterior.

