Issei Kato/Reuters O PlayStation 5 foi lançado em novembro de 2020, mas as vendas têm sido afetadas pela escassez global de chips

A Sony vendeu 3,3 milhões de unidades do PlayStation 5 (PS5) de janeiro a março de 2021. A companhia japonesa revelou revelou a marca nesta quarta-feira, 28, em balanço financeiro referente ao primeiro trimestre deste ano. Com isso, já foram vendidas 7,8 milhões unidades do videogame desde seu lançamento, em novembro de 2020.

A meta é que essa marca chegue a 14,8 milhões até o final deste ano, mas a escassez global de chips freia essa velocidade de entrega, diz a Sony. Atualmente, o PS5 encontra-se esgotado em diversas lojas pelo mundo, o que tem desapontado os fãs da marca que esperavam adquirir o novo console logo após o lançamento.

A divisão de videogames da Sony gerou um lucro operacional de US$ 3,1 bilhões, impulsionada pela venda de consoles e pelos 47,6 milhões de assinantes da PlayStation Plus, o serviço de assinatura mensal da Sony com jogos gratuitos do console.

Já o PlayStation 4 (PS4), modelo lançado em 2013 e que ainda está disponível nas lojas, vendeu um total de 115,9 milhões de unidades no último trimestre, queda de 28% ante o mesmo período do ano anterior.

Projeção de queda em 2021

Para o ano fiscal de 2021, a Sony espera que a receita operacional caia 4,3%, após lucro recorde obtido com vendas de música, videogames e outros conteúdos para pessoas forçadas a ficar em casa por conta de medidas de isolamento social da pandemia de covid-19.

Essa demanda ajudou a Sony a continuar sua mudança de modelo de negócio, de produtos eletrônicos de consumo para conteúdo de entretenimento, serviços de assinatura digital e downloads de jogos. Mas, à medida que mais pessoas em mercados-chave como os Estados Unidos se vacinam contra o novo coronavírus, esses ganhos podem diminuir.

"Esperamos que as vendas de software no trimestre encerrado em 30 de junho fiquem abaixo do mesmo período do ano fiscal anterior, quando os lockdowns foram generalizados”, disse o diretor financeiro da Sony, Hiroki Totoki, durante uma entrevista coletiva online. "Não vemos um aumento significativo de assinantes como vimos no ano fiscal passado, por conta da obrigação de ficar em casa”, acrescentou.

Para o ano fiscal iniciado em 1.º de abril, a Sony previu que o lucro cairá para 930 bilhões de ienes (US$ 8,53 bilhões), abaixo da média de 976,4 bilhões de ienes estimada por 19 analistas, segundo a Refinitiv.

Para reforçar o conteúdo de entretenimento, a Sony está buscando aquisições e acordos de distribuição. Em dezembro, a companhia comprou o serviço de streaming focado em conteúdo asiático Crunchyroll, obtendo 3 milhões de novos assinantes em 200 países.

Este mês, a Sony fechou acordo com a Walt Disney para disponibilizar filmes da franquia "Homem-Aranha" e outros de seus filmes no serviço de streaming da Disney - depois que eles forem exibidos na Netflix, que já havia fechado um acordo de streaming com a Sony antes.

Nos três meses encerrados no fim de março, a Sony teve lucro de 66,5 bilhões de ienes - quase o dobro do mesmo período do ano anterior. Esse resultado se compara a uma média de 76,1 bilhões de ienes de cinco estimativas de analistas compiladas pela Refinitiv. / COM REUTERS